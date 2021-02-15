Катунь24: Праздник, посвящённый Дню всех влюблённых, прошёл в Барнауле • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Праздник, посвящённый Дню всех влюблённых, прошёл в Барнауле14 февраля 2021, 17:21

Конкурсно-игровую программу «От сердца к сердцу» для жителей и гостей Ленинского района подготовили районная администрация и агентство по организации праздников «Креатив» на площади Мира.

Фото: официальный сайт Барнаула

Инициативу поддержали представители Краевого дворца молодежи и студенческих отрядов города. Жители Барнаула приняли участие в танцевальных и музыкальных конкурсах, живом пении, а детей развлекали аниматоры.

Участие в празднике приняли как совсем ещё юные барнаульцы и подростки, так и их родители, рассказали в мэрии города.

Катунь24