Катунь24: Повреждение водопровода на улице Попова устранили в Барнауле • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Повреждение водопровода на улице Попова устранили в Барнауле

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Повреждение водопровода на улице Попова устранили в Барнауле14 февраля 2021, 15:00

Барнаульский водоканал устранил повреждение на водопроводной сети в районе пересечения улиц Попова и Гущина.

Фото: официальный сайт Барнаула

Последствия выхода воды на дорогу устранили с помощью техники МБУ «Автодорстрой». Проезжую часть, трамвайные пути и тротуар очистили от наледи, сообщили в мэрии города.

Напомним, на время работ холодное водоснабжение было ограничено по адресу: ул. Попова, 14б, жилые дома под отключение не попали.

Катунь24

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