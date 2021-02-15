Катунь24: Потребителей двух котельных левобережной части Бийска подключат к новому теплоисточнику • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Потребителей двух котельных левобережной части Бийска подключат к новому теплоисточнику14 февраля 2021, 13:49

Сибирская генерирующая компания в Бийске проводит реорганизацию теплоснабжения левобережной части города после того, как малые котельные наукограда в январе перешли в управление компании. На эти цели направят 55 миллионов рублей.

Фото: pixabay.com

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, котельная № 5 на территории Дома престарелых будет закрыта, а 11 административно-хозяйственных и жилых строений, ею отапливаемых, подключат к началу следующего отопительного сезона к новой блочно-модульной котельной. Этот новый теплоисточник построят на улице Лермонтова вместо котельной № 16, которая в настоящее время снабжает теплом пять многоквартирных домов, школу № 9 и пять частных жилых построек.

Чтобы объединить в контур этих потребителей, специалисты СГК построят сетевой трубопровод протяженностью 1,4 км и модернизируют еще 2,5 км действующей теплосети. В новой котельной, которая будет работать на угле, установят четыре котла суммарной тепловой мощностью три гигакалории в час. Они будут оснащены современными системами золоулавливания с коэффициентом полезного действия степени очистки дымовых газов свыше 98%. Так как в ближайшем будущем количество подключенных потребителей увеличится, корпус котельный построят с перспективой расширения еще для одной очереди и ввода в эксплуатацию дополнительного котла с тепловой мощностью 0,86 гигакалории в час.

Это строительство начнут после окончания текущего отопительного сезона. На комфорте жителей Заречья проведение крупномасштабных работ не отразится, так как горячее водоснабжение энергетики организуют по временным схемам, а кратковременные отключения будут производиться только в моменты стыковки и сварки участков трубопроводов. Вторым проектом СГК по объединению контуров котельных Заречья станет переключение потребителей котельной № 25 на улице Крылова на котельную № 26 на улице Южной. Это мероприятие компания планирует реализовать в 2022 году.

Катунь24