Катунь24: Проект закона Алтайского края об уточнении краевого бюджета на 2021 год и плановый период внесли в АКЗС • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Проект закона Алтайского края об уточнении краевого бюджета на 2021 год и плановый период внесли в АКЗС

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Проект закона Алтайского края об уточнении краевого бюджета на 2021 год и плановый период внесли в АКЗС12 февраля 2021, 16:27

Изменения в закон «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» произведены за счет профицита, сложившегося по итогам 2020 года.

Фото: pixabay.com

Доходы краевого бюджета останутся без изменений. Расходы краевого бюджета увеличатся на 9888 миллионов рублей и составят 139 645 миллионов рублей.

Дополнительные средства будут направлены на:

  • оплату труда всех категорий работников учреждений социальной сферы — 1,3 миллиарда рублей, в том числе краевых учреждений — 566,8 миллиона рублей, субсидии муниципальным образованиям на зарплату — 500 миллионов рублей;
  • реализацию КАИП и мероприятий по капремонту социально значимых объектов — 2,2 миллиарда рублей;
  • увеличение расходов на дороги и их обслуживание — 1,1 миллиарда рублей;
  • укрепление материально-технической базы учреждений — 870,3 миллиона рублей;
  • дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов — 700 миллионов рублей;
  • прочие дотации муниципальным образованиям — 300 миллионов рублей;
  • расчеты за топливно-энергетические ресурсы — 200 миллионов рублей;
  • обеспечение стабильного водоснабжения населения — 150 миллионов рублей;
  • капитальный ремонт объектов теплоснабжения — 150 миллионов рублей;
  • увеличение резервного фонда правительства Алтайского края — 100 миллионов рублей.

Дефицит краевого бюджета увеличится на 9888 миллионов рублей и составит 15 823 миллиона рублей, что соответствует бюджетному законодательству.

Катунь24

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