Катунь24: Предприятие-фантом выявили в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Предприятие-фантом выявили в Алтайском крае11 февраля 2021, 20:44

Объект, в адрес которого оформлялись ветеринарные свидетельства на провоз живой птицы (курица, утка) из Свердловской, Новосибирской областей и районов Алтайского края с целью последующего их содержания и реализации, заблокировали.

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Региональный Россельхознадзор с использованием возможностей ФГИС «Меркурий» выявил фантомную площадку ИП Первых О. А.

Внимание мониторинговой группы привлек тот факт, что все оформленные в адрес получателя эВСД находятся в статусе «Оформлено». Если бы птицы поступили на площадку, документы на них имели бы статус «Погашено», поскольку процедура гашения ветеринарных сертификатов подразумевает под собой получение хозяйствующим субъектом подконтрольных товаров, в том числе животных. Согласно действующему законодательству, в течение 24 часов после поступления птицы владельцу получатель в системе «Меркурий» обязан произвести приемку и гашение эВСД. Тот факт, что документы имели статус «Оформлено», может указывать на то, что партии птиц не поступали в адрес индивидуального предпринимателя или ее предприятия не существует. Всего за 2020 год в адрес ИП Первых О. А. были оформлены ветеринарные сертификаты на 5 745 голов птиц.

Выезд инспектора Управления Россельхознадзора по адресу, указанному в системе «Цербер», показал наличие лишь жилого двухэтажного дома (г. Бийск, Алтайский край). На территории отсутствуют помещения, соответствующие ветеринарным требованиям, для содержания и реализации тысячного оборота птицы. Кроме того, согласно сведениям официального сайта ФНС России предприниматель прекратил деятельность 21 октября 2020 года.

На основании установленных фактов сотрудниками ведомства площадка признана фантомной и исключена из системы «Цербер». Хозяйствующий субъект заблокирован, дальнейшее оформление ветеринарных сопроводительных документов в адрес субъекта невозможно.

Информация о выявленной площадке направлена для сведения и принятия мер в рамках полномочий в Территориальные управления Россельхознадзора.

Это второе фантомное предприятие по содержанию и разведению животных, первое выявлено в 2020 году специалистами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Катунь24