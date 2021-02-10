Катунь24: Порядка 45 миллиардов рублей дополнительно получил Алтайский край во время пандемии • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Порядка 45 миллиардов рублей дополнительно получил Алтайский край во время пандемии

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Порядка 45 миллиардов рублей дополнительно получил Алтайский край во время пандемии09 февраля 2021, 17:57

Об этом сегодня, 9 февраля, во время онлайн-конференции рассказал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

Фото: pixabay.com

Пандемия стала тяжёлым испытанием для экономики всей страны, и Алтайский край не исключение, поэтому государство дополнительно направило региону почти 22 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и занятости. Аналогичную сумму выделили на прямые выплаты и поддержку граждан, в первую очередь семей с детьми.

«Порядка 25 миллиардов рублей получила экономика края в виде прямых выплат через Пенсионный фонд. Меры банковского и налогового стимулирования также составили около 10 миллиардов. И этот совокупный объём средств порядка 45 миллиардов пришёл в край как через бюджетную систему, так и напрямую гражданам «, – отметил Данил Ситников.

Катунь24

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