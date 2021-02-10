Катунь24: Президент России наградил барнаульского энергетика медалью • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Президент России наградил барнаульского энергетика медалью09 февраля 2021, 17:04
Сотрудника Барнаульской сетевой компании Андрея Юдина наградили медалью «За отвагу на пожаре». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в субботу, 6 февраля.
Фото: pixabay.com
Героический поступок электромонтер совершил 30 мая 2020 года. Мужчина возвращался с работы домой в Новоалтайске и увидел, как у жилого дома горит крыша.
Андрей Юдин сразу же позвонил диспетчеру пожарной службы и бросился на помощь погорельцам.
Огонь распространялся очень быстро и уже охватил входную калитку. Андрей перелез через забор, начал стучать во все окна, чтобы поднять хозяев. От ударов одно из окон треснуло, в дыму он увидел ребенка. Юдин выдавил стекло и вытащил 12-летнего мальчика из задымленного помещения на свежий воздух.
Помимо медали Андрей Юдин также получил поздравительную телеграмму от губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщают в пресс-службе Барнаульской сетевой компании.