Катунь24: Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае до 25 февраля

Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае до 25 февраля20 февраля 2021, 09:33

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края до 25 февраля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Метеорологическая обстановка. (По данным отдела мониторинга и прогнозирования ЧС ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»)

В течение периода средняя температура воздуха ожидается -15…-10 ˚С.

Преобладающая ночная температура воздуха -22…-17 ˚С, дневная -7…-2 ˚С. Осадки различной интенсивности ожидаются в течение всего периода.

Усиление ветра до 17-25 м/с ожидается во второй половине периода.

С 19 по 25 февраля на территории края прогнозируется:

Риск возникновения техногенных пожаров сохраняется в течение предстоящего периода. Сохраняется риск возникновения бытовых пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, нарушения правил монтажа электрооборудования, несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.

Высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в г. Барнауле, г. Бийске, г. Рубцовске, Павловском, Егорьевском, Залесовском районах.

Риск происшествий на автомобильном транспорте. Сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе по причине погодных условий: тумана, сильной гололедицы на дорогах. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, А-321 Барнаул – Павловск – граница с республикой Казахстан, К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, а также на автодорогах Смоленского, Первомайского, Бийского, Каменский районов.

Риск происшествий на объектах ЖКХ. В течение периода сохраняется высокий риск происшествий на системах энерго- и водоснабжения на всей территории края.

Риск происшествий на акваториях. В течение предстоящего периода на озерах и реках края сохраняется высокая вероятность происшествий, обусловленных провалами людей и техники на льду.

Гидрологическая обстановка. По данным Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 18.02.2021 на основных реках края отмечены ледовые явления – неполный ледостав, ледостав.

Функционируют 7 ледовых переправ:

р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная);

р. Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня);

р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Вяткино – с. Клепиково);

р. Обь – Быстроистокский район (с. Быстрый Исток – с. Акутиха);

р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Усть-Пристань – с. Чеканиха);

р. Обь – Шелаболихинский район (с. Новообинцево – правый берег р. Обь);

р. Катунь – Советский район (с. Шульгинка – с. Амурское).

Риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Высокая вероятность заболевания населения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории края.

Высокий риск сезонной заболеваемости населения ОРВИ и острыми респираторными заболеваниями.

Остальные риски, рассматриваемые на территории Алтайского края, прогнозируются в пределах среднестатистических значений.

Катунь24