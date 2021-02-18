Катунь24: Очистку крыш от снега продолжают контролировать в Барнауле • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Очистку крыш от снега продолжают контролировать в Барнауле17 февраля 2021, 16:57

В соответствии с поручением главы Барнаула Вячеслава Франка в администрациях всех пяти районов города продолжают контролировать соблюдение управляющими организациями графиков очистки от снега крыш многоквартирных домов.

Фото: администрация Барнаула

Так, в ежедневном режиме ведется очистка кровель на многоквартирных жилых домах в Центральном районе, работу контролирует районная администрация. Всем управляющим организациям и ТСЖ, осуществляющим обслуживание жилого фонда, собственникам организаций и предприятий потребительского рынка указано на необходимость своевременной уборки кровель. Составлен реестр проблемных зданий, которые требуют очистки.

С начала февраля в районе очищено 117 кровель. В ходе объездов в центральной части района выявлено 14 проблемных кровель со снежными навесами, которые остаются на контроле.

Катунь24