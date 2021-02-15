Катунь24: Объясняем, кто из выпускников в 2021 году может получить золотую медаль в школе • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Объясняем, кто из выпускников в 2021 году может получить золотую медаль в школе14 февраля 2021, 19:08

Выпускникам, окончившим российскую школу на пятерки, полагается медаль «За особые успехи в учении» — так на сегодняшний день официально называется школьная золотая медаль. Условия её получения в 2021 году не изменились. Они были утверждены Минобрнауки РФ еще в 2014 году.

Фото: Servek.ru

Согласно приказу Минобрнауки РФ, школьник с красным аттестатом за 11 класс должен с первого раза с успехом сдать ЕГЭ. Также необходимо набрать не менее 70 баллов по итогам сдачи предмета «Русский язык», а также по «профильной» математике или же получить пятерку по «базовой».

Если выпускник аттестуется по форме ГВЭ (для школьников с ограниченными возможностями здоровья, тех, кто находится в спецучреждениях закрытого типа или колониях и др.), ему также необходимо получить пятерки по всем предметам, которые включены в перечень обязательных.

Раньше медаль позволяла выпускнику поступить в любой российский вуз, сдав первый вступительный тест на отлично. Однако со временем привилегии сокращались. В 2009 году их отменили вовсе. Сегодня золотая медаль дает только дополнительные баллы к сумме полученных по итогам сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний.

Кроме этого, знак отличия часто позволяет иметь преимущество при зачислении в учебные заведения, когда медалист набирает равное количество баллов по результатам ЕГЭ с другими абитуриентами.

Вузы самостоятельно решают, какой бонус дать абитуриенту за золотую медаль. Максимум, сколько можно дополнительно получить, — 10 баллов. Но для их начисления нужно предъявить не сам знак отличия, а красный аттестат, передает РИА Новости.

Катунь24