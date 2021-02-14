Катунь24: Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае на 13 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае на 13 февраля13 февраля 2021, 09:01

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края на 13 февраля 2021 года.

Фото: pixabay.com

1. Метеорологическая обстановка.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

Прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях

В Алтайском крае в период с 11 по 13 февраля 2021г. ожидается аномально холодная погода: 11 и 13 февраля местами -30…-36 гр., 12 февраля на большей части территории -30…-39 гр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13.02.2021

В крае: переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -32,-37 гр., местами по югу -26,-31 гр., днём -17,-22гр., местами по югу -11,-16 гр.

В Барнауле: переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы изморозь, местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -33,-35 гр., днем -20,-22 гр.

2. Вероятность риска с техногенными пожарами.

Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, обусловленный нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок в жилом секторе, неосторожным обращением населения с источниками огня, в том числе при курении, возгораниями электрической проводки с высокой степенью износа в жилом секторе. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Каменском и Залесовском районах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Как действовать при пожаре

1. К тушению пожара приступить немедленно, но в любом случае сначала позвонить «101», в горящем помещении окна и двери не открывать, при отсутствии табельных средств индивидуальной защиты от продуктов горения для защиты органов дыхания использовать мокрую ткань;

2. При отсутствии огнетушителя для тушения пожара использовать плотную ткань (лучше мокрую) и воду;

3. Горящие шторы сорвать, затоптать или бросить в ванну;

4. Горящие электроприборы или проводку тушить только после обесточивания;

5. Если пожар потушить не удается, покинуть помещение, убедившись, что в нем никого не осталось, плотно закрыв окна и двери; по задымленным коридорам передвигаться ползком или на четвереньках, опасаться обрушения конструкций или провалов пола;

6. При сильном задымлении лестничных пролетов выход с верхних этажей (выше третьего-четвертого) опасен из-за возможности отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через лоджию, окна либо ожидать пожарных, загерметизировать квартиру.

3. Вероятность риска на автомобильном транспорте.

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за нарушений правил дорожного движения, а также из-за погодных условий (температура ночью до -39гр, туман, на дорогах сильная гололедица), возможны нарушения в работе транспортных средств, оборудованных дизельными двигателями из-за перемерзания топливной системы.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе А-321 в Романовском, Мамонтовском районах, а также на дорогах местного значения в Крутихинском, Каменском, Панкрушихинском, Хабарском, Суетском, Благовещенском, Завьяловском, Немецком, Бурлинском районах и г. Славгороде.

РЕКОМЕНДАЦИИ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ

При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет тонуть.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов.

2. Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.

3. В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.

4. При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.

4. Вероятность биолого-социального риска.

4.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Высокая вероятность заболевания коронавирусной инфекцией.

Высокий риск сезонной заболеваемости населения ОРВИ и острыми респираторными заболеваниями.

4.2. Эпизоотическая обстановка.

На территории края массовых заболеваний животных не прогнозируется.

4.3. Экологическая обстановка.

На территории Алтайского края обстановка стабильная, за исключением г. Барнаула и г. Бийска, в которых ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №3-2021

о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей

В период с 16.00 час. 12 февраля 2021 г. до 16.00 час. 14 февраля 2021 г. на территории г. Барнаула и г. Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Рекомендации профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.

5. Вероятность риска на объектах ТЭК и ЖКХ.

На всей территории края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения, в связи с прогнозируемыми погодными условиями (температура ночью до -39гр), а также из-за большого процента износа оборудования водопроводных, тепловых и энергетических сетей.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Крутихинском, Каменском, Панкрушихинском, Хабарском, Суетском, Благовещенском, Завьяловском, Романовском, Мамонтовском, Немецком, Бурлинском районах и г. Славгороде.

РЕКОМЕНДАЦИИ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром.

Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.

6. Вероятность риска на акваториях.

На озерах и реках края возможны происшествия, обусловленные провалами людей и техники на льду.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ

Знание правил спасения людей и самого себя, умение оперативно действовать и организовать спасательную операцию может помочь вам справиться с экстренной ситуацией и сохранить жизнь себе или другим людям.

Если вы решили оказать помощь провалившемуся под лед человеку, осторожно ползите на животе к месту пролома, широко раскинув руки и ноги. Желательно при этом опираться на доску или лыжу. Ни в коем случае не бегите к пострадавшему, иначе вы сами можете оказаться в ледяной воде.

Не приближайтесь к месту пролома вплотную, достаточно подползти к нему на такое расстояние, которого достаточно для оказания помощи. Бросьте пострадавшему конец веревки или ремня, протяните доску или ремень.

НАВЫКИ САМОСПАСЕНИЯ

Если под вами проломился лед, сохраняйте спокойствие. Постарайтесь сбросить вещи, мешающие вам. Держите голову и шею над водой, чтобы снизить теплопотерю. Выбираться из полыньи следует против течения или сбоку, чтобы не оказаться втянутым под лёд. Главное — удержаться на поверхности и вылезти на поверхность. Для этого втыкайте нож или специальное толстое шило в кромку льда и, опираясь на них, выбирайтесь из полыньи. Главное — не паниковать. От ваших чётких и продуманных действий зависит ваша собственная жизнь.

Сначала лед придется подламывать руками или подручными средствами, пока вы не доберетесь до твердой поверхности. Нужно осторожно налечь грудью на край льда, забросить одну, а затем другую ногу на его поверхность. Если лёд выдержал, перекатываясь, надо медленно ползти к берегу в ту сторону, откуда вы пришли. Добравшись до берега, важно поскорее попасть в тёплое помещение и переодеться в сухую одежду.

Катунь24