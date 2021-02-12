Катунь24: Овен не будет рваться на первые роли, а Скорпиону стоит задуматься о перспективах. Гороскоп на 12 февраля • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Овен не будет рваться на первые роли, а Скорпиону стоит задуматься о перспективах. Гороскоп на 12 февраля12 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 февраля.

Овен не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Овна получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Овен сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Отличный день для того, чтобы Телец завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Тельцу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Телец сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Звезды гороскопа настоятельно советуют Близнецам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Близнецов или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Близнецы сделают первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

У Рака есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Рак сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Льву стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Лев поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

В каком-то вопросе от Девы может потребоваться сделать выбор, и ей будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Деве торопиться. Даже если ситуация подгоняет ее в спину, сегодня Деве не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Дева думает, появится еще и третий вариант?

Каким бы опытом Весы ни обладали, ситуация может на какое-то время поставить их в роль ученика. Возможно, им будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Весы под свой личный контроль. А может быть, Весы почерпнут нужные им для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня им стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Звезды гороскопа предлагают Скорпиону задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Скорпиона вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Скорпион обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Стрельцу ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Стрельца попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Стрельца в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Стрелец будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Козерогу в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Козерога, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Козерогу уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

День потребует от Водолея таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Водолея только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Водолея: «мне кажется» и «я думаю». Если Водолей хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

В течение дня Рыбы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Рыбы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Рыбы не найдут сегодня достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

По материалам сайта Гороскоп 1001

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