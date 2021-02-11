Катунь24: Обязательный масочный режим отменили в одном из российских регионов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Обязательный масочный режим отменили в одном из российских регионов10 февраля 2021, 17:01

С 12 февраля 2021 года в Удмуртии перестанет действовать обязательный масочный режим. В прямом эфире «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов заявил, что ношение масок останется рекомендованным.

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«С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов», — добавил глава региона.

Кроме этого в Удмуртии увеличили до 20 человек число гостей, которых можно пригласить на регистрацию брака. В детских садах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. Это же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.

Александр Бречалов отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике контролируемая и относительно стабильная. По его словам, на сегодняшний день в регионе свободны 982 койки — почти половина мест в COVID-центрах.

Ключевой причиной стабилизации ситуации глава города назвал вакцинацию. В регионе работает 41 прививочный пункт, отмечает РИА Новости.

Катунь24