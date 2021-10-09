Катунь24: От Овна потребуется проявить напористость, а Рыбы будут тяготиться рутиной. Гороскоп на 9 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 9 октября.

От Овна потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Овен не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Овна сегодня просто нет – либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Успех сегодняшнего дня Тельца напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Телец обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Тельцу просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Телец еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

С самого утра Близнецы с головой уйдут в работу, и вынырнуть им будет нелегко. Они будут настолько сосредоточены, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах им помешать. Звезды гороскопа советуют Близнецам использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых они все от начала до конца решают сами. А вот работа в команде им сегодня противопоказана: погруженные в свои мысли Близнецы просто не услышат слова окружающих.

У Рака неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Рака попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Рака есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Лев рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Льва, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Льву предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

В делах Деве может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Деву практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Дева сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ей не удастся, закончить начатое ей, увы, удастся еще очень не скоро!

Девизом жизни Весов станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют их к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие их решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Весы не склонны рубить сгоряча, и если они за что-то взялись, значит, готовы нести ответственность за результат. Так что близким людям Весов достаточно просто им не мешать. Все остальное Весы сделают сами, добившись неплохих результатов.

Секрет успеха Скорпиона кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Скорпиона к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Скорпион сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Скорпион сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Стрельцу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Стрельцу набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Энтузиазма Козерогу не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Козерога или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Козерога сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Главной движущей силой Водолея станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Водолея в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Водолея весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Рыбы будут особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Рыбам встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что они способны сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Рыб найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы им как никогда.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24