Катунь24: О группе «Король и Шут» снимут сериал

Он выйдет в 2022 году.

Фото: korol-i-shut.ru

О съёмках сериала об истории российской панк-группы «Король и Шут» и её фронтмене Михаиле «Горшке» Горшеневе, который скончался в 2013 году в возрасте 39 лет, рассказал «КиноПоиск». Проект поддержали родственники Горшка, а одним из продюсеров сериала выступает Андрей «Князь» Князев, написавший большинство текстов и музыки «Короля и Шута».

Режиссёром сериала выступит Рустам Мосафир («Шаман», «Скиф»), сценарий напишет Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»). Производством занимается компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова, сопродюсера проекта, который снимал фильмы-концерты легендарной группы.

В настоящий момент проходит кастинг актёров. Посмотреть сериал можно будет в 2022 году эксклюзивно на «КиноПоиске».

Катунь24