Катунь24: Обманывавший жителей Алтая телефонный мошенник отправится в колонию

В совершении 28 преступлений признали виновным жителя Еврейской автономной области.

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31-летнего мужчину задержали в марте 2021 года в Биробиджане. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, осуждённый звонил жителям Республики Алтай и представлялся сотрудником компании МТС.

Злоумышленник сообщал гражданам о наличии переплаты за услуги связи по абонентскому номеру. Граждане, изъявившие желание возвратить переплату денежных средств, сообщали осуждённому сведения банковских карт, а тот, в свою очередь, похищал деньги с банковских счетов граждан. Общая сумма причинённого ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Суд приговорил жителя Еврейской автономной области к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24