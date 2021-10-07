Катунь24: Обвиняемого в контрабанде барнаульца осудят за взятку в 1 млн рублей

Мужчина предложил деньги оперативному сотруднику Управления ФСБ, в разработке которого находятся материалы дела.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

В офисе мужчины, 1983 года рождения, во время обыска обнаружены и изъяты из незаконного оборота цисты артемии, эмбрионы ракообразных в объеме 612 кг, что считается крупным размером. Также у него обнаружили охотничий карабин, пистолет травматического действия и боеприпасы, на хранение и ношение которых у предпринимателя не было официального разрешения.

Обвиняемый, желая урегулировать дело о контрабанде, связался с сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю и предложил ему взятку в размере 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудник управления о совершении противоправных действий со стороны подозреваемого незамедлительно сообщил в установленном порядке. Последующая встреча с гражданином проходила в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент». После незаконной передачи денежных средств мужчина был задержан», – пояснили в УФСБ России по Алтайскому краю.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в крупном размере». Сейчас подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Кроме того, материалы по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Контрабанда водных биологических ресурсов, охраняемых международными договорами РФ» также будут переданы для возбуждения соответствующих уголовных дел. Ранее, в феврале 2021 года, подозреваемый уже получил два года условно за вылов 10,5 тонны артемии на стадии цисты.

Катунь24