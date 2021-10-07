Катунь24: Одинокая плачущая школьница не могла уехать домой с остановки в Барнауле: автобусы проезжали мимо

По словам свидетельницы, просьбу об остановке проигнорировали три маршрутки № 18.

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О произошедшем рассказала жительница Барнаула Татьяна Теплова. Вчера, 5 октября 2021 года, горожанка шла по улице и услышала плачущую девочку. Это произошло, по словам жительницы города, в начале 19 часов на остановке «Больница ТЭЦ-2».

Предположительно, девочка – ученица начальной школы. Мимо неё проехали три маршрутки № 18, и ни один водитель не остановился, рассказала горожанка. Только после того, как она осталась на остановке со школьницей, они дождались автобуса, и девочка смогла поехать домой.

«Хочу обратиться к водителям автобусов и маршруток! Пожалуйста, если вам машет ребёнок, остановитесь, пожалуйста, подберите его! Мимо проехали три маршрутки № 18, и хоть бы один водитель остановился. А уже темнело, дождь лил, взрослому-то неуютно, а про детей и говорить нечего – страшно… Мы с ней дождались очередного автобуса, вместе остановили, и она поехала домой! Взрослые, пожалуйста, не проходите мимо детской «беды», мало ли что может происходить, ведь дети – наше будущее!» – написала Татьяна Теплова в паблике Barnaul22.

Подписчики паблика неоднозначно оценили ситуацию в комментариях. Часть горожан поддержали женщину: один из подписчиков написал, что маршрутка № 18 «даже на ВРЗ мимо спортшколы едет не останавливаясь, хотя там постоянно дети на остановке. Зимой 2-3 автобуса стабильно мимо едут». Другие отметили, что многие водители перестали останавливаться потому, что стало ездить больше безбилетников. Также горожане согласились, что водителям автобусов и маршруток стоит тормозить на каждой остановке, но не в любом месте в черте города, чтобы не получать штрафы за остановку в неположенном месте.

Катунь24