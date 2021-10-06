Катунь24: Оригинальный иконостас создали в алтайском храме

Объединить две древние техники с помощью современных технологий удалось священнику из Павловска. Строительство храма стало поистине народным, а художественное оформление оценили искусствоведы из Барнаула. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Оригинальный иконостас создали в алтайском храме

Каждый прихожанин Введенской церкви в селе Павловск приложил руку к созданию оригинального иконостаса. На поиски художественного решения у настоятеля отца Александра ушёл целый год.

Техника горячей эмали с деревом никак не сочеталась. Поэтому пришлось искать нестандартное решение.

«Пришло решение использовать технику холодной эмали. Для этого искали различные варианты эпоксидных смол. Нашли один из видов, который удовлетворяет нашим условиям по художественным требованиям. Именно по блеску, по наличию различных пигментов, по времени засыхания», — рассказывает отец Александр.

Все этапы работы над иконостасом выполнены на павловской земле. В мастерской Андрея Чуракова смогли воплотить в жизнь сложные инженерные задумки отца Александра. Для этого потребовалось перевести фотографии и зарисовки орнаментов на понятный для машины язык. Основные работы велись на станках с числовым программным управлением. А для заготовки кружевного обрамления в ход пошла лазерная резка.

Готовые детали необходимо было соединить в единую конструкцию. Ещё в самом начале пути при разработке иконостаса его разбили на отдельные структурные элементы как конструктор. Собрать его оказалось непростой задачей. Потребовались особенные крепления.

Это уже четвёртый иконостас, который разработал отец Александр. Общее художественное оформление хотел создать светлым, праздничным и возвышенным. Убранство им не завершается. Работы ещё предстоит много. Но и помощников у настоятеля хватает.

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