Катунь24: Овен будет настроен наслаждаться жизнью, а Льву стоит подчиниться течению обстоятельств. Гороскоп на 30 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября.

Овен будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Овен будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Овну сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Овен сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

В делах Телец будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Телец сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Тельцу сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Финансовые дела Близнецов уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить им зарплату или Близнецам придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Близнецам стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ним финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Главной чертой Рака может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Рак может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Рака сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

День, когда Льву стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Лев просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Льву смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Дева может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Дева запланировала перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день она вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви – в этот день Дева способна приятно удивить своего партнера.

На первый план в гороскопе Весов обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Весам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Весы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Звезды гороскопа обещают Скорпиону день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Скорпион уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Скорпион и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Скорпиона сегодня будет шанс в этом убедиться.

В жизнь Стрельца могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

Какие бы решения Козерог ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Козерогу точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Козерога будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Козерог может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему сегодня не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Козерогу тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

В отношениях Водолея с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Водолей сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Звезды гороскопа советуют Рыбам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Рыбы окунулись в водоворот общения: сегодня все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Рыб поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24