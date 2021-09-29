Катунь24: Опорный вуз Алтайского края вошёл в программу «Приоритет – 2030»

Всего в программу включено 106 университетов из 49 городов России. Эти вузы получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.

Фото: 2ГИС

Эти средства могут быть направлены на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, в том числе и на наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок, а также на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.

По мнению замдиректора Института эволюционной биологии и биохимии РАН Киры Ким, реализация научно-исследовательской составляющей в университетах выходит на новый уровень.

«Во время конкурсных защит мы получили возможность увидеть на карте страны, как и что делается для трансформации научно-исследовательской повестки вузов. Радует, что есть колоссальное количество вузов с огромным потенциалом, который покрывает достаточно большие области в науке по всей стране. И во многом это как эволюционный переход из воды на землю: появляются новые возможности, появляются новые объекты и трансформации», – подчеркнула специалист.

Как сообщают в вузе, приоритетом программы развития АлтГУ является интеграция науки, образования, органов власти и реального сектора экономики с выходом на масштабные амбициозные стратегические проекты.

Поэтому основной акцент в программе развития был сделан на конкретных изменениях, предлагаемых в рамках обновленных образовательной, научно-инновационной, кадровой и управленческой политики университета. Фокусом в трансформации науки и инноваций станет создание эффективного трансфера знаний, продуктов и технологий от стадии научных разработок до конечных потребителей.

Для этого программой предусмотрена реализация четырех стратегических проектов. Они направлены на формирование в Алтайском крае устойчивой современной агросистемы с опорой на уникальный природный потенциал региона.

Новая программа развития АлтГУ как опорного вуза с амбицией на территориальное лидерство продолжит формировать экосистему возможностей и позволит в последующие годы более полно раскрывать исследовательский потенциал совместных научных коллективов – участников новых консорциумов, в том числе в сфере агротехнологий, геномики и биоинженерии, земле- и природопользования, точного земледелия и т.д.

Катунь24