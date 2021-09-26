Катунь24: Опасных подростков будут вычислять по школьным сочинениям

В бюджете уже заложили 1,7 млрд рублей на создание программы анализа текстов.

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Предполагается, что система будет анализировать школьные сочинения и выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению.

Как сообщает издание «Ведомости», все расходы на создание ПО включены в федеральный проект «Социальная активность».

Как будет выстроена система пока до конца не ясно, однако эксперты полагают, что в основе неё может быть нейросеть, обученная на большом количестве различных текстов, которые написали люди с психическими отклонениями.

Если такой софт удастся разработать, применять его будет можно только после принятия соответствующих поправок в законодательство.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев отметил, что не знает о существовании доказательного ПО по психологическому анализу письменных работ. Он считает, что анализ даст эффект, только если речь идёт о текстах на свободную, а не на заданную тему.

Катунь24