Катунь24: Оптическая иллюзия с котом сломала мозг пользователям соцсетей

В социальных сетях активное обсуждение вызвала фотография кошки, которая сидит рядом с двумя зеркалами. Пользователи не могут понять, в какое именно зеркало смотрит животное.

Фото: Пользователей Reddit vtopor

Пост с фотографией опубликовал пользователь сайта Reddit vtopor и обратился за помощью к другим подписчикам.

«Куда она смотрит?» – пишет vtopor.

Комментаторы нашли в этой оптической иллюзии обширное поле для шуток:

— Шрёдингер ищет своего кота. — Мы наконец нашли кота Шрёдингера!

Другим же вопрос показался слишком простым:

— Она смотрит в зеркало, ха-ха. — Очевидно, она смотрит в зеркало.

Кто-то же усомнились в оригинальности фотографии, отметив, что на снимке не одно, а сразу три животных:

— Фейк! В отражении актёр, которого специально наняли! — Поворот сюжета: на самом деле там три кошки.

Но нашлись комментаторы, которые попытались научно обосновать происходящее на снимке. По их мнению, кот всё же смотрит прямо. Один из пользователей объяснил это иллюзией, вызванной углом, под которым стоит зеркало.

Катунь24