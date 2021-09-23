Катунь24: Около Хабаровска пропал с радаров самолёт Ан-26

Выяснилось, что экипаж проверял системы навигационного радионаблюдения.

Фото: авиару.рф

Самолёт пропал с радаров сегодня, 22 сентября 2021 года. Он должен был вернуться в хабаровский аэропорт к 12:10 по московскому времени, однако не приземлился там вовремя, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки – 19:10 (12:10 мск). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось», – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, в самолёте находятся шесть членов экипажа. Как сообщило региональное МЧС, самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника. На поиск привлечен самолет Росавиации и Ми-8 МЧС России, также на место отправились специалисты Амурского спасательного центра. По факту исчезновения экипажа возбуждено уголовное дело.

Катунь24