ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Около 3,5 тысяч барнаульцев не смогут водить автомобили из-за долгов

Горняк22
8 часов Ago

Более трех тысяч из них – должники по алиментным обязательствам. 

Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Ограничения на управление транспортными средствами вынесли по итогам прошедших восьми месяцев 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. 

Кроме того, помимо этой меры с жителей Алтайского края взыскали около  170 млн рублей задолженности. Большую часть они погасили еще после предупреждении о данной мере. 

«Отметим, что ограничение права на управление транспортным средствам касаются, в первую очередь, должников по социально значимым исполнительным производствам — взыскание алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью,  вреда причиненного преступлением и в связи со смертью кормильца, а также тех, кто систематически не оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения», — отметили в  УФССП России по Алтайскому краю.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: