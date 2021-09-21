Катунь24: Около 3,5 тысяч барнаульцев не смогут водить автомобили из-за долгов

Более трех тысяч из них – должники по алиментным обязательствам.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Ограничения на управление транспортными средствами вынесли по итогам прошедших восьми месяцев 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Кроме того, помимо этой меры с жителей Алтайского края взыскали около 170 млн рублей задолженности. Большую часть они погасили еще после предупреждении о данной мере.

«Отметим, что ограничение права на управление транспортным средствам касаются, в первую очередь, должников по социально значимым исполнительным производствам — взыскание алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда причиненного преступлением и в связи со смертью кормильца, а также тех, кто систематически не оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения», — отметили в УФССП России по Алтайскому краю.

Катунь24