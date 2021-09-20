Катунь24: Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 сентября.

Звезды гороскопа советуют Овну заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Овен боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Овен поймет, что зашел не туда, – не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Звезды гороскопа советуют Тельцу узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Телец будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Телец может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Тельцу.

Звезды гороскопа советуют Близнецам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Близнецы сегодня могут смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Близнецам они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Залог успеха Рака в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Раку не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Раку сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Лев может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Лев же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – сегодня желание Льва доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Льва: если его интеллектуальное превосходство признают, Лев будет полностью удовлетворен.

Дева способна испытывать неуверенность во всем, за что она берется, и это не лучшим образом отразится на ее делах. Даже если все идет гладко, Дева способна испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Деве сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

У Весов будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут им новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Весы могут столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет их жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Весам не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.

Скорпион сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Скорпиону не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Есть большая вероятность того, что Стрелец захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – сегодня идеи Стрельца об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Стрельца повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой – сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Душа Козерога будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Козерог такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Козерог способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Козерог настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

День Водолею стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Водолею успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Водолея сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

День, когда Рыбы могут, если захотят, внести ясность в любой вопрос. Их мозг будет работать четко, позволяя им анализировать и решать логические задачи. Так что, если Рыбы захотят в чем-то докопаться до сути, им достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы они, как Шерлок Холмс, сумеют сделать сами. Проницательность придаст Рыбам особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24