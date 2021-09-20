ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября

Горняк22
16 часов Ago

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 сентября.

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября1Звезды гороскопа советуют Овну заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Овен боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Овен поймет, что зашел не туда, – не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября2Звезды гороскопа советуют Тельцу узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Телец будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Телец может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Тельцу.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября3

Звезды гороскопа советуют Близнецам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Близнецы сегодня могут смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Близнецам они уже известны, осталось признаться в этом себе.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября4

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября5Залог успеха Рака в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Раку не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Раку сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября6

Лев может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Лев же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – сегодня желание Льва доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Льва: если его интеллектуальное превосходство признают, Лев будет полностью удовлетворен.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября7

Дева способна испытывать неуверенность во всем, за что она берется, и это не лучшим образом отразится на ее делах. Даже если все идет гладко, Дева способна испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Деве сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября8

У Весов будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут им новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Весы могут столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет их жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Весам не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября9

Скорпион сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Скорпиону не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября10

Есть большая вероятность того, что Стрелец захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – сегодня идеи Стрельца об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Стрельца повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой – сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября11 Душа Козерога будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Козерог такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Козерог способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Козерог настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября12День Водолею стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Водолею успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Водолея сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

 

Овну советуют заглянуть в себя, а Дева будет испытывать неуверенность во всем. Гороскоп на 20 сентября13День, когда Рыбы могут, если захотят, внести ясность в любой вопрос. Их мозг будет работать четко, позволяя им анализировать и решать логические задачи. Так что, если Рыбы захотят в чем-то докопаться до сути, им достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы они, как Шерлок Холмс, сумеют сделать сами. Проницательность придаст Рыбам особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

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