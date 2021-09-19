Катунь24: Однажды в  Голливуде: дебютный роман Квентина Тарантино переведут на русский язык

Книга «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке в ноябре 2021 года.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

Как сообщает «Афиша Daily», также будут доступны переведенные электронная версия и аудиокнига на Bookmate.

Роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» по-новому расскажет события одноименного фильма режиссера. Кроме того, произведение расширит сюжетное пространство кинокартины о некогда популярном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт). В США эта книга вышла в конце июня 2021 года и уже стала бестселлером по версии New York Times и книгой № 1 на Amazon.

Перевод романа на русский язык сделают Сергей Карпов и Алексей Поляринов. Ранее они совместено перевели «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечество» Чарли Кауфмана.

Комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году. Сюжет показывает последние моменты золотого века Голливуда, переплетаясь с реальной историей секты Чарльза Мэнсона, а также убийством Шерон Тейт. При этом история фильма отходит от реальности и показывает зрителям альтернативную версию развития событий. Он был номинирован на пять премий «Золотой глобус», десять премий BAFTA и десять «Оскаров».

Катунь24