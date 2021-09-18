Катунь24: Около трех миллионов деревьев высадят в Алтайском крае

В регионе началась лесовосстановительная кампания «Сохраним лес».

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Экологическая акция будет проходит в рамках нацпроекта «Экология». Во время кампании планируют высадить около 3 миллионов сеянцев сосны и ели на 112 участках общей площадью 1322 гектара.

Ожидается, что в ней примут участие больше 600 человек и 14 лесничеств региона. К акции уже присоединились Тягунское и Тогульское лесничества. Там в мероприятиях приняли участие больше 80 человек. На площади больше 30 гектаров они высадили больше 60 тысяч саженцев ели. Планируется, что на следующей неделе к акции присоединится Озеро-Кузнецовское лесничество, а потом и Лебяжинское. Там сейчас готовят почву, уточняют в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Подробную информацию о местах и времени высадок опубликуют на сайте Минприроды России и на официальном сайте акции «Сохраним лес».

Высаживать деревья будут с сентября по октябрь.

Катунь24