Катунь24: Озоновая дыра над Южным полюсом стала больше Антарктиды

За последнюю неделю она превысила 75 % озоновых дыр, наблюдаемых с 1979 года.

Фото: Служба мониторинга атмосферы Copernicus

Служба мониторинга атмосферы Copernicus заявила, что дыра в озоновом слое над Южным полюсом стремительно увеличивается. Подробности отчёта этой организации приводит naked-science.ru.

Озоновая дыра в Южном полушарии образуется ежегодно в конце зимы. Учёные считают, что истощение озонового слоя спровоцировано в основном хлорфторуглеродами, активно используемыми с первой половины XX века в кондиционерах, аэрозольных баллончиках, холодильниках и прочих вещах.

По словам экспертов, пока нельзя точно сказать, как будет развиваться текущая озоновая дыра, однако связь между его разрушением и изменениями климата есть.

Озоновая дыра над Антарктикой достигает пика в середине сентября-октября, а к декабрю обычно затягивается. В 2019 году она сильно уменьшилась. Эксперты ООН заявили, что она может окончательно исчезнуть в ближайшие десятилетия, но в 2020 году озоновая дыра неожиданно образовалась на противоположной стороне Земли. Причиной стали не летучие хлорсодержащие фреоны, а глобальные изменения климата.

Катунь24