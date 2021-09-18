Катунь24: Около 1800 избирательных участков работают в Алтайском крае

Начались выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания и Государственной Думы Российской Федерации. В этом году они проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Некоторые жители Барнаула уже воспользовались возможностью проголосовать за своих кандидатов раньше единого дня голосования.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Около 1800 избирательных участков работают в Алтайском крае

Избирательные участки работают с восьми утра до восьми вечера каждый день. С собой нужно взять паспорт. Желательно – маску и перчатки. Также их выдают на избирательных участках. На стойке регистрации граждане получают четыре бюллетеня. Сделать свой выбор нужно в специальной кабинке.

Также барнаульцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести». Для этого на избирательных участках есть специальные бланки, где указано 11 мест для размещения.

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