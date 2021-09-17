Катунь24: Овну не стоит доверять окружающим, а у Стрельца есть шанс что-то исправить. Гороскоп на 17 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 сентября.

Овну не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно его подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Овен сегодня вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Овну нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Телец способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Тельца способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Телец может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, сегодня Тельцу стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Отличный день для того, чтобы Близнецы получили поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Близнецы собирались завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого им не найти. Кроме того, день предоставляет Близнецам хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Ключом к успеху в гороскопе Рака является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Рака сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Раку сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

День будет пробовать Льва на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Льва масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Льву придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».

Звезды гороскопа предвещают Деве день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Дева вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что она будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Девы произошло много событий, и эмоции ее притупились. А может быть, Дева просто устала. Звезды советуют ей встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что сегодня ей приготовила жизнь!

У Весов обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить им какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Весы, скорее всего, сами придумают, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в их представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

Скорпиону не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Скорпион не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Скорпиона принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

У Стрельца есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Стрельца, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Стрелец сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды гороскопа обещают, что Стрелец сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Стрельца помогут ему в этом убедиться!

Звезды гороскопа советуют Козерогу заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Козерога не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Козерогу, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Козерогу стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

В жизни Водолея нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Водолея сегодня также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Водолей сегодня настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Эмоции Рыб обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Рыбам тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Рыб особенной тайной. Их обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Рыбам использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для них ситуации.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24