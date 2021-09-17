Катунь24: Объём средств на компенсации по газификации жилья в Алтайском крае увеличится в 12 раз

В Алтайском крае значительно вырастет объем средств, выделяемых льготным категориям граждан на компенсацию газификации домовладения. Об этом рассказал председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

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Спикер краевого парламента сообщил, что в Алтайском крае значительно расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию расходов на газификацию жилья.

«Не секрет, что это дорогое удовольствие, средняя стоимость газификации домов — около 100 тысяч рублей. Это главная трудность для граждан с низким достатком», — сказал Романенко.

В конце июля депутаты АКЗС совместно с профильным министерством сформировали предложения по расширению списка категорий граждан, имеющих право на компенсационные выплаты и передали в Правительство региона. В начале этой недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соответствующее постановление. Согласно документу, такие категории как участники войны, несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники получат возможность компенсировать свои затраты в размере 100 % (но не более 100 тысяч рублей). Ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий — в размере 75 % (до 75 тысяч рублей). Малоимущие граждане и семьи, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети войны — 50 % (до 50 тысяч рублей).

Как подчеркнул председатель АКЗС, на компенсацию могут претендовать жители Алтайского края, которые газифицировали свои домовладения после 21 апреля 2021 года. В этот день президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы социальной догазификации — бесплатного подведения газа до границ земельного участка.

«Значительно возрастает объем средств из краевого бюджета на выплату компенсаций. Если раньше на эти цели выделялось около 8 млн рублей, то сейчас сумма составит порядка 100 млн. В связи с принятием постановления будем уточнять списки. Не исключено, что в зависимости от темпов подключения к газу, депутаты, краевые власти еще раз вернутся к вопросу о расширении перечня получателей компенсации», — сказал спикер.

Напомним, ранее компенсация распространялась только на три категории граждан — малоимущие, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети войны. В прошлом году по инициативе краевых депутатов «Единой России» ее размер был увеличен с 20 до 50 тысяч рублей.

Катунь24