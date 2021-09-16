ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Опека пришла забрать ребёнка у женщины, а им оказался котик

Горняк22
15 часов Ago

«Нам позвонили и сказали, что вы жестоко обращаетесь со своим сыном Джорджем. Соседи слышат, как вы говорите ему: «Тебе больше нельзя есть!», «Я тебя уже кормила!». А иногда вы кричите: «Иди отсюда, тебе хватит!»», — с такой жалобой пришла сотрудница службы по защите детей к жительнице Великобритании. Но британка в ответ лишь посмеялась.

Фото: TikTok/@hamblin1987backup

Кейли, так зовут девушку, на которую пожаловались соседи, предложила чиновнице самой познакомиться с Джорджем. Кейли поднялась на второй этаж дома и спустилась вниз с котом на руках. Это и был Джордж.

Сотрудница опеки начала недоумевать и подумала, что её просто разыгрывают. Однако позже всё встало на свои места.

«Джордж — на самом деле кот, очень прожорливый кот! Я его кормлю три раза в день всем, чем нужно, и пресекаю воровство и перекусы», — рассказала Кейли в своём ТикТоке.

Катунь24

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