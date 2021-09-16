ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Отопительный сезон в Бийске начнётся 20 сентября

Горняк22
15 часов Ago

Об этом сообщила администрация наукограда на своей странице в Instagram.

Фото: pixabay.com

Соответствующее распоряжение подписал глава Бийска Александр Студеникин сегодня, 15 сентября. Выбор даты начала отопительного сезона 20 сентября обусловлен прогнозом понижения температуры, а также противодействием распространению новой короновирусной инфекции и иных простудных заболеваний.

Таким образом, уже в начале следующей недели АО «Бийскэнерго», филиал АО «Бийсэнерго» — «БийскэнергоТеплоТранзит», котельные МУП г. Бийска «Водоканал», ведомственные котельные начнут подавать тепло в дома бийчан.

Катунь24

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