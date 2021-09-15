Катунь24: Отопительный сезон в Барнауле готовы начать уже на следующей неделе

Об этом стало известно сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции по подготовке города к предстоящей зиме.

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На подготовку к отопительному сезону в 2021 году выделили более 2 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей направили на ремонтную программу СГК, 665 млн рублей — на подготовку водоснабжения и водоотведения, а также 60 млн рублей — на объекты электросетевого хозяйства.

По словам директора Барнаульской тепломагистральной компании Александра Гросса, компания готова начать подавать тепло в дома барнаульцев уже на следующей неделе.

Катунь24