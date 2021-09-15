Катунь24: Ощущаете последствия COVID-19? Рассказываем, как попасть на углубленную диспансеризацию в Алтайском крае

С 1 июля во всех регионах страны проходит углубленная диспансеризация людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Врачи рекомендуют в первую очередь пройти обследование жителям с хроническими заболеваниями и тем, кто ощущает последствия коронавируса. Осмотры призваны выявить изменения, возникшие после болезни, и направить усилия на предотвращение осложнений.

Пройти обследования можно начиная со второго месяца после выздоровления. Углубленную диспансеризацию проводят в два этапа. На первом этапе определяют уровень сатурации в покое, проводят тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию или спирографию, общий и биохимический анализы крови, концентрацию Д-димера в крови и рентгенографию грудной клетки. На втором этапе проводят эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, объяснили в краевом Минздраве.

Записаться на углубленную диспансеризацию можно через сайт «Госуслуги» или по телефонам кол-центров медицинских организаций по месту прикрепления. Диспансеризацию проводят в любое удобное для человека время в соответствии с расписанием медицинского учреждения.

Катунь24