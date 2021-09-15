Катунь24: Обращение председателя Избирательной комиссии Алтайского края к жителям

Ирина Акимова обратилась к жителям региона накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, и выборов в органы местного самоуправления.

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Публикуем тест её обращения:

«Уважаемые избиратели Алтайского края!

Сегодня мы находимся на финише масштабных избирательных кампаний 2021 года — 17, 18 и 19 сентября проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. На единый день голосования также назначено значительное количество избирательных кампаний по выборам в органы местного

самоуправления.

Одной из особенностей выборов этого года является высокая конкурентность. Федеральные списки 14 политических партий вошли в бюллетень для голосования на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному округу, по четырем одномандатным избирательным округам, образованным на территории Алтайского края, зарегистрированы 34 кандидата. На 68 депутатских мандатов в краевом парламенте претендуют порядка 840 человек, которые состоят в краевых списках кандидатов, а также выдвинуты по 34 одномандатным округам.

В организации и проведении выборов задействованы более 15 тысяч членов избирательных комиссий различного уровня. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы процедура голосования была удобной, комфортной и безопасной для каждого жителя Алтайского края.

Корпус избирателей в нашем регионе насчитывает почти два миллиона человек. И голос каждого очень важен. Каждый бюллетень может стать решающим при подсчете голосов! Уважаемые жители Алтайского края, ждем вас на избирательных участках 17, 18 или 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов! От вашего выбора зависит будущее нашего края, нашей страны!»