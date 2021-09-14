Катунь24: Отцы с 2022 года смогут получать маткапитал

С 2022 года в России будут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

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Отмечается, что соответствующий законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» поступит в Госдуму до 2021 года.

Сейчас по закону, если ребёнок рождён от суррогатной матери, и родителем для малыша является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, то получить маткапитал нельзя.

«По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию новой инициативы потратят 10,46 млрд рублей.

Катунь24