Катунь24: Обь заняла второе место в списке самых загрязняемых рек России

Минприроды подготовило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в России». В нём приводится список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году.

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Так, лидером антирейтинга стала Волга – на реке произошло 925 случаев сильного загрязнения, затем следует Обь – 792 случая, завершает тройку Енисей – 141. Самой чистой рекой стала Колыма – на ней зафиксировали всего 11 случаев сильного загрязнения.

73 % всех случаев загрязнения связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. При этом доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6 % по сравнению с 2019 годом и составила 27 % от общего числа случаев высокого загрязнения, сообщает РИА «Новости».

Катунь24