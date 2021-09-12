Катунь24: Около 80 миллионов рублей господдержки получит Немецкий национальный район в Алтайском крае

Об этом заявил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото: Правительство Алтайского края

Александр Лукьянов посетил район 10 сентября 2021 года. Он ознакомился с работой ряда сельхозпредприятий, оценил ход уборочной кампании, посетил новую детскую площадку, которую построили в этом году в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Замгубернатора отметил, что в последние годы Немецкий национальный район набирает хорошие темпы развития, в том числе благодаря господдержке.

«Район в этом году уже получил по разным видам программ 69 миллионов рублей господдержки. Еще 10-12 миллионов получит до конца года. По итогам посещения предприятий мы также рассмотрим возможность оказать дополнительную поддержку на техническое перевооружение», – рассказал Александр Лукьянов.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько отметил, что сёла Немецкого района перспективны и готовы активно развиваться. Уже в этом году планируется реконструкция школ в Подсосново и Дегтярке, ремонт ясельной группы в детском саду в селе Гальбштадт.

«Планируются работы по комплексной адресной инвестпрограмме, а также по программе поддержки местных инициатив. Мы сегодня обсуждали в районе, что нужно более активно принимать в ней участие. Это как раз те небольшие объекты, которые создают комфорт на селе, начиная от детской площадки и заканчивая уличным освещением. Предприятия по этой программе являются теми партнерами, которые софинансируют работы», – поделился итогами поездки Денис Голобородько

Катунь24