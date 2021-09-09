Катунь24: Огромный рисунок появился на фасаде 10-этажки в Рубцовске

Создание монументальной росписи стало возможным благодаря масштабному фестивалю, который организовали художники из барнаульской команды O2 team ещё в начале лета.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Огромный рисунок появился на фасаде 10-этажки в Рубцовске

Добавить красок в городское пространство удалось художникам из барнаульской команды O2 team. С их лёгкой руки в Рубцовске на фасаде 10-этажного дома по проспекту Ленина, 263б появилось изображение девушки с книгой в руках. Автор эскиза – художник из Иркутской области Василий Каптырёв. Перевёл его на здание другой художник Марат Абишев из Омска.

Это уже четвёртое здание, которое расписали художники этим летом. Другие работы можно увидеть в Бийске, Заринске и Барнауле.

Фестиваль запустили на средства гранта Росмолодёжи. Его выиграла участница команды на форуме АТР. Полученные средства пошли на закупку материалов, аренду оборудования, обучение волонтёров высотным работам. Реализовывать проект художникам помогали региональное управление молодёжной политики и Краевой дворец молодёжи. В фестивале участвовали опытные уличные художники из других городов: Москвы, Омска и Томска.

Теперь участники команды хотят расписать несколько спортивных объектов Барнаула, но уже не таких масштабных. Если осень выдастся тёплой, команда O2 team успеет порадовать жителей краевой столицы новыми граффити.

Катунь24