Катунь24: Огромного паука обнаружили в Барнауле

Животное нашли жители нагорной части города.

Фото: «Барнаул 22»

Фотографией членистоногого поделились подписчики паблика «Барнаул 22».

«Кто знает, что за зверь найден?», — задаются вопросом авторы поста.

Пользователи «ВКонтакте» предположили в комментариях, что это южнорусский тарантул, в простонародье известный как мизгирь. Судя по информации в Википедии, этот паук обитает в пустынной, полупустынной, степной и иногда лесостепной зонах. Таких пауков находили в Казахстане и некоторых регионах Сибири, так что нахождение такого животного в Барнауле вполне вероятно.

Катунь24