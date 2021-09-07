Катунь24: Общественный штаб по наблюдению за выборами будет работать в дни выборов в Алтайском крае

На сегодняшний день штаб уже провел ряд мероприятий по организации независимого наблюдения.

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В дни голосования с целью обеспечения гласности в ходе выборов штаб организует круглосуточную работу Центра общественного наблюдения, который будет располагаться по адресу г. Барнаул, пр-т Ленина, 54.

В Центр общественного наблюдения вошли эксперты от двадцати краевых общественных организаций, которые будут взаимодействовать с наблюдателями на участках и проверять сообщения о нарушениях.

Кроме того, планируется проводить круглосуточную видеотрансляцию из помещений для голосования, которая будет выводиться на экраны с высоким разрешением.

Также в штабе будут организованы 10 рабочих мест для аккредитованных представителей политических партий, краевых отделений политических партий и кандидатов. Это позволит следить за ходом голосования в помещениях избирательных комиссий, а также просматривать видеозаписи с участков, сделанные в дни проведения выборов – с 17 по 19 сентября 2021 года.

Катунь24