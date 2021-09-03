Катунь24: Один день: как работает патрульно-постовая служба в Барнауле

Круглосуточные дежурства, контроль безопасности, помощь людям — это будни сотрудника патрульно-постовой службы. Сегодня, 2 сентября, они отмечают свой профессиональный праздник. День с одним из сотрудников транспортной полиции провела наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Один день: как работает патрульно-постовая служба в Барнауле

Виталий Карп — страж железной дороги с десятилетним стажем. Работа у него не из легких — у патрульно-постовой службы график 24/7. Следить приходится в оба. Нередко, например, встретишь пьяницу рядом с рельсами, хулигана или дебошира. А последнее время пристальное внимание сотрудники уделяют соблюдению масочного режима.

Люди обращаются почти каждый день. Проблемы разные. Бывает, оставляют деньги в поезде. Однажды патруль Виталия вернул незадачливому пассажиру борсетку, где было 150 тысяч рублей. Сотрудники ППС находили в поезде персональный компьютер – системный блок и монитор. Проблемы у людей разные. И для каждой нужно найти свой подход.

Профессию Виталий выбрал осознанно. С детства хотел помогать людям и шёл к этой цели. Образование у него соответствующее — высшее юридическое.

Заниматься чем-то другим Виталий пока не собирается. Чувствует себя на своём месте. Делает чьи-то большие путешествия и маленькие поездки безопасными и комфортными.

Катунь24