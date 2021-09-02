Катунь24: Офисные аптечки нужно будет комплектовать по-новому

Теперь в них необходимо будет докупить дополнительные перчатки и маски.

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По новым правилам в аптечках на предприятиях и в офисах должны быть 10 медицинских нестерильных одноразовых масок. Раньше требовалось всего 2 маски.

Увеличилось и необходимое количество бинтов, теперь вместо одного их должно быть четыре. Согласно новым стандартам, к 1 сентября также нужно будет приобрести упаковку марлевых медицинских стерильных салфеток и спасательное изотермическое одеяло.

Ещё ответственным за аптечку необходимо докупить медицинские перчатки, маску для сердечно-лёгочной реанимации, жгуты кровоостанавливающие, марлевые бинты, рулоны и салфетки, лейкопластырь фиксирующий рулонный и бактерицидный, ножницы для разрезания повязок.

Такие правила вступают в силу 1 сентября согласно приказу Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н, пишет «Парламентская газета».

Уточняется, что ранее укомплектованные аптечки применяются в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

Катунь24