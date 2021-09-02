Катунь24: Около 38 тысяч учащихся Барнаула будут бесплатно питаться горячими школьными обедами

Андрей Муль рассказал о готовности школ края к организации питания в новом учебном году.

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С 2 сентября 2021 года ученики 1-4 классов Барнаула начнут получать бесплатные горячие завтраки и обеды.

«В 2021 году на организацию питания школьников выделено более 370 млн рублей. С 1 сентября в 84 школах, по прогнозным показателям, около 38 тысяч учащихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием», – уточнил начальник городского комитета по образованию Андрей Муль.

Уже разработано и утверждено примерное меню, согласованное с руководителями образовательных организаций. С ним можно ознакомиться на официальных сайтах школ, сообщается в городской администрации.

«Особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов. Обязательно продолжится соблюдение всех ограничительных мер: маски и перчатки у сотрудников пищеблока, а также у накрывальщиц», – сообщает Елена Боброва.

Также отмечается, что в этом учебном году начнёт свою работу комиссия по контролю за организацией питания.

Помимо этого, продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры в школах. Так, в 2021 году была проведена работа по ремонту пищеблоков, а также приобретено новое технологическое оборудование в 40 школ на сумму более 16 млн рублей.

Катунь24