Катунь24: Общежития педуниверситета в Барнауле впервые капитально отремонтируют в 2021 году

На эти цели из федерального бюджета выделено 180 млн рублей, сообщает ректор АГПУ Ирина Лазаренко.

Фото: old.altspu.ru/campus

«Никогда ранее капитальный ремонт в общежитиях вуза не проводился – выполнялись текущие ремонты в случае необходимости. Из федерального бюджета нам в 2019 году были выделены средства в объеме 180 млн рублей, одну треть нам довели в 2020 году, две трети – в 2021 году. Ремонты проводятся в коридорах, санитарных узлах, полностью меняется электропроводка, освещение. Также, модернизируется система контроля доступа в университет, система противопожарной безопасности и так далее. Обновляется и материальная база — плиты, часть мебели», – рассказала Лазаренко.

Масштабный ремонт впервые ведется в четырех зданиях общежития 1964, 1972, 1976 и 1981 годов постройки. Ранее в соцсетях студенты, которые уже заехали в здания, выставили фотографии помещений, сообщив, что продолжающийся ремонт и неубранный строительный мусор создает им неудобства. По словам ректора, ремонт действительно должен был закончиться раньше, но подрядная организация и клининговая компания затянули сроки. На дистанционное обучение студентов было решено не переводить – этот вопрос был согласован с самими учениками.

«У нас была встреча с представителями студенческого самоуправления, я рассказала о финансировании и объемах работ, почему они затягиваются. Вопросы студенты задают правомерные, требующие внимания и моего, как ректора, и тех, кто отвечает за проведение ремонта. Вопросы касаются взаимодействия с подрядчиками, затягивания ремонтов, несвоевременной уборки строительного мусора, не совсем четкого рабочего графика строителей. Понятно, что все это студентов раздражает – они видят, что это можно было сделать быстрее», – подчеркнула ректор вуза.

По словам Ирины Лазаренко, завершение ремонта и уборки официально запланировано на 30 сентября 2021 года в связи с тем, что пришлось заключать дополнительные соглашения по закупке стройматериалов. Однако, она отметила, что при позитивном стечении обстоятельств все работы завершатся к концу следующей недели – то есть к 12 сентября.

По данным пресс-службы вуза, начало, окончание и объем ремонтных работ согласован с органами студенческого самоуправления университета. По просьбе студентов ремонт начался после летней сессии – работы возможно было начать раньше, но это помешало бы студентам. На сегодня до учеников, заселяющихся в общежитие, доводят информацию о причинах временного дискомфорта и сроках их устранения. В пресс-службе АГПУ сообщали, что на сайте университета в 2020-2021 году размещена анкета, посвященная оценке качества условий обучения. Студенты могут высказать свое мнение и внести предложения и в электронном виде, во время личных встреч с ректором и представителями администрации университета.

Катунь24