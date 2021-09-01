Катунь24: Осень со знаком минус. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Резкое понижение ночных температур в алтайском Гидрометцентре прогнозируют по востоку региона.

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Заморозки, согласно ближайшему прогнозу, задержатся в регионе на три дня: с 1 по 3 сентября 2021 года. Ночью в некоторых районах края столбики термометра могут показывать от 1 до 3 градусов мороза. В предгорных районах в утренние часы возможен туман.

Дневные температуры при этом составят +16…+23 градуса. При этом будет стоять ветреная погода: порывы могут достигать до 14 м/с.

В Барнауле заморозки не ожидаются: ночная температура в эти дни составит +4…+8 градусов, днем – +17…+22 градуса.

При этом синоптики отмечают также сохранение в эти дни, с 1 по 3 сентября 2021 года, высокой пожароопасности в Алтайском крае, в частности, в Ключевском, Угловском и Шелаболихинском районах.

Катунь24