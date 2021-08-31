Катунь24: Объявлен IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке ФАДН России и Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям проводят IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
Номинации конкурса:
- лучшие проекты НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;
- лучшие проекты НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;
- лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;
- лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;
- лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.
Конкурс проводится в три этапа:
первый — до 1 октября 2021 года;
второй – с 2 по 10 октября 2021 г.;
третий – с 11 октября по 14 ноября 2021 г.