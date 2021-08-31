Катунь24: Объявлен IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке ФАДН России и Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям проводят IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Номинации конкурса:

лучшие проекты НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

лучшие проекты НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;

лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Конкурс проводится в три этапа:

первый — до 1 октября 2021 года;

второй – с 2 по 10 октября 2021 г.;

третий – с 11 октября по 14 ноября 2021 г.

Катунь24