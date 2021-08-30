Катунь24: Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло утром 29 августа на 179 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», недалеко от села Озерки.

Фото: Инцидент Барнаул

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля ВАЗ 2104, 1950 года рождения, двигаясь в сторону Барнаула, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом «Фиат Дукато», которым управлял водитель 1973 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного авто скончался до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля ВАЗ – женщина 1950 года рождения, — а также пассажиры автомобиля «Фиат Дукато» — женщины 1980 и 1968 годов рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу Тальменки.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Катунь24